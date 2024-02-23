كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي وأماكن استلامها في لحظات

مع كل مباراة مهمة للمنتخب المصري أو النادي الأهلي أو الزمالك، يهتم مشجعي الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة بمعرفة كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي للحضور في الاستاد وتشجيع الفريق وتقديم الدعم للاعبين ونجوم فريقهم المفضل، وهو ما يمكن فعله بخطوات بسيطة من أجل الحصول على تصريح حضور المباراة حيث لا يتم السماح بالتواجد داخل أورقة الإستاد دون حمل كارنيه (FAN ID) كشرط للسماح بالدخول من بوابة الاستاد.

وفي السطور التالية نستعرض كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي وفقًا لما كشفه الموقع الخاص بحجز التذاكر وتنظيم حضور المباريات.

كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي

ويمكن حجز تذاكر المباريات من خلال موقع تذكرتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الدخول على موقع تذكرتي من خلال الضغط هنا وتسجيل الدخول.

- إذا كنت تمتلك حسابًا على منصة تذكرتي فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط.

- إذا لم تكن تمتلك حسابات سجل البيانات المطلوبة من الاسم والسن بعدها اختار الجنسية.

- اكتب رقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل.

- ارفع صورة لبطاقة الرقم القومي على الموقع وصورة شخصية.

- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سيتمّ استخراج بطاقة (FAN ID) التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة.

- لمزيد من المعلومات اتصل على 15355.

شروط التسجيل للحصول على تذكرتي للمصريين

حدد موقع تذكرتي العديد من الشروط الواجب اتباعها من أجل التسجيل عبر المنصة والحصول على تذكرتي بالنسبة للمصريين، وهي كما يلي:

1- يشترط ألا يقل العمر عن 12 عامًا.

2- يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء.

3- يجب أن يكون لديك بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

4- يجب أن يكون لديك هاتف محمول مسجل باسمك.

طريقة التسجيل للحصول على تذكرتي للمصريين

من أجل التسجيل عبر منصة تذكرتي للحصول على البطاقة يتم اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط منصة تذكرتي.

2- اضغط على خيار تسجيل.

3- اختر خانة الجنسية مصري.

4- اختر لغة التواصل المفضلة لديك.

5- ادخل بريدك الإلكتروني، وسترسل لك رسائل من خلاله ومن خلال هاتفك المحمول.

6- حدد خانة الاختيار لقبول الشروط والأحكام.

7- حدد خانة الاختيار لتأكّيد أنك لست إنسانًا آليًا.

8- اختر الصور المطلوبة.

9- أدخل رقم هاتفك المحمول الخاص بك، ثم انقر إرسال، وتصل رسالة قصيرة SMS لرقم الهاتف الذي أدخلته بها رمز التحقق.

10- أدخل رمز التحقق، ثم انقر تأكيد.

11- انقر استكمال، وادخل بياناتك الشخصية الخاصة بالاسم والسن والرقم القومي من واقع بطاقتك الشخصية.

12- انقر استكمال، ثم أرفق صورة للوجه الأمامي لبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية لك.

ستتم طباعة صورتك الشخصية على بطاقة تذكرتي الخاصة بك، وتستخدم البطاقة في حجز تذاكر المباريات المختلفة إذ لا يتمّ الدخول إلا بها.

فروع Telecom Egypt المتاحة لاستلام و طباعة تذكرتي Fan ID

وفيما يلي أبرز فروع Telecom Egypt المتاحة لاستلام و طباعة تذكرتي Fan ID:

مواعيد عمل الفروع:

- يومياً من الساعة 12 مساءً حتى 9:30 مساءً.

- يوم الجمعة من الساعة 2 مساءً حتي 9:30 مساءً.

القاهرة:

مصر الجديدة: مول زمردة - نادى دار الإشارة الماظة.

مصر الجديدة: 34 شارع الحجاز - مصر الجديدة.

مدينة نصر: سنترال مدينة نصر1 شارع الطيران - بجوار فندق سونستا.

مدينة نصر: 80 ش مكرم عبيد - مدينة نصرالتجمع الخامس: مول كونكورد - جنوب ش التسعين.

المعادي: هب موال شارع الـ50.

شبرا: ش شبرا أمام جامع الخازندارة.

المهندسين: ش احمد عرابي بجوار عمر أفندي المهندسين.

6 أكتوبر: محل رقم B053 مول مصر 6 أكتوبر.

العباسية: شارع أحمد سعيد.

الزمالك: 187 شارع 26 يوليو.

الجيزة: 4 شارع زكريا ابن ناميس من شارع مراد الجيزة الدولي.

الإسكندرية:

الإبراهيمية: 170 طريق الحرية بجوار شركة الكهربة.

سموحة: 15 شارع ادمون فيرمون.

سموحة محرم بيك: محطة مصر - الأوتو.

الإسماعيلية:

شارع السلطان حسين الإسماعيلية.

سنترال أحمد عرابي بالاسماعيلية ميدان عرابي.

بورسعيد تقاطع شارعى محمد غندر ورأفت جبر بورسعيد.

الغربية بنزايون بجوار محطة القطار - المحلة - شارع طلعت حرب المحلة.

السويس:

السويس الملاحة شارع المحكمة.

الغردقة:

الغردقة: ميدان الدهار.