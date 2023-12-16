وزير الآثار الأسبق يشيد بالأنشطة الطلابية وتنمية المواهب في مدارس قنا

أشاد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس ودورها في اكتشاف وتنمية المواهب العلمية والأدبية والرياضية والثقافية للطلاب.

جاء ذلك في سياق زيارة الوزير الأسبق إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا ولقائه بالدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمكتبه.

ندوة توعوية للطلاب عن الحضارة الفرعونية القديمة

واستضاف مدير تعليم قنا وزير الآثار الأسبق في حضور الدكتور أيمن وهبي الأستاذ بجامعة المنصورة وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وسهير علي مدير مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين في إطار تنفيذ ندوة توعوية للطلاب عن الحضارة الفرعونية القديمة.

وشهد «الدماطي» مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية لطلاب مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية خلال زيارتهم لمعبد دندرة، وأثنى على شغف الطلاب وسعيهم للبحث والاستقصاء والمعرفة.

رحلات مدرسية

وتسير المدارس في محافظة قنا، رحلات مدرسية ليوم واحد إلى المناطق الأثرية في محافظة قنا مثل معيد دندرة وقصر البرنس يوسف كمال في نجع حمادي وغير من الآثار القبطية والإسلامية، فضلا عن زيارة معاد محافظة الأقصر، والهدف تعريف الطلاب بحضارة الأجداد.