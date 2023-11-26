«تعليم قنا»: التنبيه على المدارس بإرسال إخطارات أولياء الأمور بنسب الغياب

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع مديري المدارس الفنية المنعقد بقاعة مدرسة التجارة بالرياح، بحضور الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني والمهندس وصفي عزيز مدير التعليم الصناعي، والمهندس صادق بكار مدير إدارة تنسيق التعليم الفني والمهندس سيد يس مدير التعليم الزراعي.

التعليم الفني

شدد مدير تعليم قنا خلال الاجتماع على تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة لمدارس التعليم الفني بأنواعها التجاري والزراعي والصناعي، ومراجعة سجلات 5 سلوك المدون بها حضور الطلاب، والتأكد من إرسال إخطارات أولياء الأمور بنسب الغياب، لافتا إلى تحري الدقة عند تخصيص أنصبة المعلمين من الحصص وتكليف الزائد عن الفصول الفعلية بالعمل لسد العجز في مدارس أكثر احتياجا لمجهوده.

مدارس قنا

كما أكد «الوكيل» تجهيز وتهيئة المدارس المختارة كمقرات انتخابية وتنمية الوعي السياسي لدى الطلاب وتخصيص أوقات من الحصص والتدريبات العملية لتعريفهم بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم الدستور.