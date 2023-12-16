أئمة وواعظات «الأوقاف» خلال زيارتهم لقناة السويس: شريان الخير لمصر والعالم

نظمت وزارة الأوقاف زيارة لأئمتها وواعظاتها المتميزين إلى قناة السويس بالإسماعيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة ضم كلًّا من الدكتورعبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الوعي، وترسيخًا لمبادئ الوطنية المصرية، وتعريفًا بمنجزات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة

إشادة بالتطور العظيم لقناة السويس

وقد اطلع وفد الأوقاف على جانب كبير من التطور العظيم لقناة السويس، وأنفاقها الخمسة التي تربط قلب مصر بأرض سيناء المباركة، ورأوا بأعينهم مدى الإنجاز العظيم الذي قامت به الدولة المصرية، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، ووقوفهم ووقوف الشعب المصري كله على قلب رجل واحد.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات إيمانًا من الأوقاف المصرية بضرورة بناء الوعي بإنجازات الدولة المصرية في حماية الوطن وفي البناء والتعمير.

فيما أبدى المشاركون من الأئمة والواعظات خلال الزيارة إعجابهم الشديد بما رأوه من إنجازات عظيمة لقناة السويس، إذ قاموا بزيارة لمركز المحاكاة، وأنفاق تحيا مصر التي جرى إنجازها بأيد مصرية في ثلاث سنوات ونصف بدلا من 8 سنوات بدقة وإتقان وكفاءة وجودة عالية، وانبهارهم بقناة السويس وأنها شريان الخير لمصر والعالم، وأن أنفاق قناة السويس تربط سيناء بقلب الوطن في سهولة ويسر وأمان، مؤكدين أن قناة السويس الجديدة إنما هي رؤية قائد حكيم.