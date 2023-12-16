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انتخابات المصريين بالداخل

وزير الأوقاف ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

كتب:

رؤى ممدوح
03:04 م | السبت 16 ديسمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

نعى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وزير الأوقاف ينعى أمير دولة الكويت

وأوضح مختار جمعة أن الفقيد كان مخلصًا لوطنه وأمته سائلًا الله (عز وجل) له واسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف أشقاءنا في دولة الكويت فيه خيرًا، وأن يزيدهم أمنًا وأمانًا ورقيًّا وتقدمًا واستقرارًا، ولهم جميعًا منا خالص العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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بقلم رؤى ممدوح