«هندسية العريش» تحدد أماكن تركيب المطبات الصناعية للحد من حوادث الطرق

حددت لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، المناطق التي سيتم عمل مطبات صناعية بها، بالتعاون مع شرطة المرور، وذلك للحد من حوادث الطرق.

تحديد نقاط المطبات الصناعية

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، إن لجنة من الإدارة الهندسية والإشغالات، وقسم التجميل، قامت بتحديد المناطق التي تشكل خطرا على المواطنيين بسبب السرعة المفرطة للسائقين.

وأضاف رئيس المجلس، أن فريق الإدارة الهندسية حدد بعض المناطق بشارع أسيوط، وطريق البحر الساحلي، ومنطقة آل ياسر قبيل قسم ثان العريش من الناحية الشرقية، المتفرعة باتجاه طريق كرم أبونجيلة.

وأوضح، أن تنفيذ المطبات الصناعية سيكون بشكل حضاري، ولوح معدنية مضاءة، وذلك بتنفيذ شرطة المرور، وتعليمات رئاسة المجلس، بعد تشكيل فريق العمل المختص.

جاء هذا بعد تلقي مجلس المدينة عدة شكاوى من أهالي تلك المناطق، خوفا على تلاميذ المدارس من السرعة الكبيرة من بعض السائقين في تلك المناطق، بعد رصف الطريق وتوسعته.

متابعة حركة السير بالعريش

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه يتابع حركة السير على الطرق الجديدة، ويتواصل مع إدارة المرور بشكل دوري، لوضع إرشادات مرورية للطرق الجديدة، ومداخل الطرق التي تغيرت واجهتها بوسط وغرب المدينة.