إزالة قواعد خرسانية ومبان مخالفة في حي الزهور وسط العريش

أكد مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، في بيان صادر اليوم، إزالة قواعد خرسانية وسور منزل مخالف ودون ترخيص ومخالف بمنطقة الزهور وسط المدينة.

إزالة بناء مخالف

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، إن الحملة تشكلت من الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات والتجميل التي بدورها نفذت التعليمات الخاصة بإزالة جميع المباني غير المرخصة والمخالفة لقوانين البناء، كما يراجعون مع الأهالي رخص البناء والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.

وكان اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش، قد أصدر تعليماته بتشكيل حملة إزالات من الإدارة الهندسية، ورئيس الزهور، حيث انطلقت معدات المجلس إلى المكان المشار إليه، وتم إزالة قواعد خرسانية وسور و«صبة» دون رخصة مباني في حي الزهور ونطاق المنطقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومراجعة مباني المنطقة.

تحذير من البناء بدون ترخيص

وكان مجلس مدينة العريش أزال مبانٍ مخالفة بمنطقة خدمات المساعيد أول أمس، وسجل محاضر للمخالفين من أهالي تلك المناطق، وحذر في بيان له، البناء بدون ترخيص.