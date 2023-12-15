جامعة العريش تناقش مواكبة التطورات العالمية في المجالات العلمية

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اجتماعًا لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء هيئة التدريس، لمناقشة الخطة التنفيذية للجامعة، وسبل مواكبة التطورات العالمية في المجالات العلمية والبحثية.

أكّد رئيس جامعة العريش، خلال الاجتماع الذي ترأسه، وضع آليات تسعى من خلالها الجامعة لمواكبة التطور البحثي والعلمي المتزايد على المستوى العالمي، والارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

مناقشة آلية تنفيذ الخطط الاستراتيجية لجامعة العريش

وأوضح أنه سيجري مناقشة آلية تنفيذ الخطط التنفيذية للجامعة والأهداف الاستراتيجية لقطاعات الجامعة، على أن تكون الخطة الاستراتيجية، نابعة من نتائج التحليل البيئي لقطاعات الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطط التعليمية مع فريق التخطيط الاستراتيجي للجامعة في الإطار العام للخطة الاستراتيجية، ومصفوفة الأهداف الاستراتيجية للخطط التنفيذية، والغايات الأساسية.

وضمت مناقشة قطاعات الجامعة، شؤون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، وشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وجرى فتح حوار المناقشة مع فريق العمل حول منهجية إعداد الخطة، والقيم والمبادئ الحاكمة لجامعة العريش، وغايات وأهداف الجامعة، والأنشطة الإجرائية والآليات المطلوبة لتحقيقها على المدى القريب والبعيد، وذلك في إطار خطة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.