خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على توفير الوظائف

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل بكثير من المشروعات الكبيرة.

وأضاف «جاب الله»، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العائد المادي من فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دولار.

رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

وتابع الخبير الاقتصادي، أن قدرت هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة إلى تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، مشيرا إلى أنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، جرى رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة.

وبين «جاب الله» أنه جرى تجديد المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تكتف الدولة المصرية التمويل فقط بل أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم نجاح المستثمرين.

تقديم النصائح ودراسات الجدوى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات، ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، بالإضافة إلى ترويج منتجاتهم من خلال المعارض.