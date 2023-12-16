كسر ماسورة مياه في المعادي.. ورئيس الحي: جار الإصلاح

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، أن أجهزة الحي تلقت بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه شارع 87 مع شارع 13، وجار العمل عليه وإصلاحه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة تمهيدًا لإعادة ضخ المياه للموقع المتضرر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالعمل على صيانة المرافق الحيوية ببذل أقصى الجهود في سبيل انهاء كافة أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة.

رصد المخالفات

من ناحية أخرى، أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، متابعة ورصد المخالفات وجرى إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن أعمال تعديل وتشطبيات بدون تصريح بالعقار بشارع 210 دجلة بالدور الأول والثاني والأرضي، جرى وقف الأعمال والتحفظ على المعدات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فوذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، كما جرى إزالة أعمال في المهد لبناء مخالف بشارع الاتحاد وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق وتشميع

كما أسفرت حملات الحي عن غلق وتشميع كافيه بشارع الاتحاد بسبب مخالفة القانون وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات، وتمت الحملة بحضور سكرتير حي المعادي إذ جرى غلق وتشميع كافية دون ترخيص وإنفاذ القانون على المخالفين.