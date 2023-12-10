ضبط 336 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 336 مخالفة تموينية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 336 مخالفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية منها، 214 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع»، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 122 مخالفة «عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر - دون ترخيص - ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادة صحية - بيع منتجات مجهولة المصدر»، بالإضافة إلى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.