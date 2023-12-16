توزيع 250 رأس ماعز وإنشاء 48 بئرا و8 أبراج حمام لغير القادرين في الضبعة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ مشروعات لأهالي قرى ومناطق سكنية في الضبعة بمحافظة مطروح في بعض القرى والنجوع للأسر الأكثر احتياجًا وتضمنت المشروعات توزيع رؤوس أغنام وإنشاء أبراج حمام بالإضافة لتقديم خدمات أخرى تناسب طبيعة المناطق الجغرافية وسكانها.

وشارك محافظ مطروح، اليوم، في حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع المسئولية المجتمعية بقرى جلال وسواني سمالوس في مدينة الضبعة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزاره البترول والثروة المعدنية، والمهندس سوزان محب عن جمعية الأورمان والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة والدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، والعمد والمشايخ، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ولفيف من أهالي وقريتي جلال وسواني سمالوس.

مشروعات لغير القادرين

وقال محافظ مطروح إنه جرى تنفيذ مشروعات من الجهات المشاركة لغير القادرين تضمنت توزيع عدد 250 رأس من سلالات الماعز الممتازة على 50 أسرة بواقع 5 رؤوس لكل أسرة وإنشاء 48 بئرا لحصاد وتخزين مياه الأمطار، وإنشاء 8 أبراج حمام وذلك بمتابعة من مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة تنمية القرية، وتنظيم عدد 12 قافلة طبية جري توقيع الكشف الطبى خلالها على عدد 2400 مواطن مع تقديم الأدوية والعلاج مجانا بمتابعة من مديرية الصحة، بالاضافة إلى 12 قافلة بيطرية قامت بالكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى لعدد 43 ألف رأس بمتابعة من مديرية الطب البيطري بمطروح.

جهود الجهات في الضبعة

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية برئاسه المهندس طارق الملا لرعايته وحرصه علي الدعم والمشاركة المجتمعية الفاعلة من الوزارة للمجتمعات المحلية خاصة بقريتى جلال وسوانى سمالوس بالضبعة، بالتعاون مع جمعية الأورمان الشريك المنفذ للأنشطة والتي نظمت عددا من القوافل الصحية والقوافل الطبية، وكذلك عدد من المشروعات الاقتصادية للأسر بما تستهدفه من تحسين مستوى المعيشة مع ما تدره لهم من دخل وتحقق مزيد من فرص العمل، وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة لوزارة البترول وجمعية الأورمان تقديراً لجهود التعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بالمحافظة.