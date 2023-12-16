تفاصيل تنصيب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت

نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، باعتباره ولد العهد، كما أعلن الحداد لمدة 40 يومًا بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عامًا.

وسيصبح ولي العهد الشيخ مشعل أميرًا للكويت بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وذلك طبقا للمادة 60 من الدستور الكويتي التي تنص على أن يؤدي الأمير الجديد القسم أمام مجلس الأمة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماع استثنائي اليوم السبت، إنه عمل بأحكام الدستور الكويتي والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث إمارة الكويت، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

مجلس الوزراء الكويتي: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات

وقال مجلس الوزراء الكويتي: «بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ».

وأضاف: «مسيرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية»، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية.