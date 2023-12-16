«القومي للمرأة»: نجاح نموذج المحاكاة البنكية للسيدات في الأسمرات والمحروسة

أعلنت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، نجاح نموذج المحاكاة البنكية «تحويشة في بنك» في عدد كبير من القرى بالمحافظات المصرية، لاسيما مناطق الأسمرات وأهالينا والمحروسة؛ لكسر حاجز الخوف من التعامل مع الجهات المصرفية، وفتح فرص الوصول إلى الخدمات دون مشكلات.

إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للسيدات

وأضافت «اليماني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «نون القمة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السيدات في منطقة الأسمرات في احتياج كبير لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني؛ لدفع الإيجار، وجرى تعريفهم بكيفية استخدام التقنيات والحصول على الخدمة بسهولة.

وأوضحت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أن أفضل السياسات التي تتبعها الدولة، هي التسهيل على المواطنين للإجراءات من خلال الرقمنة، وتحقيق رؤية مصر في التحول الرقمي من خلال رقمنة البرامج والإجراءات الإلزامية التي تنقل سريعا تعاملات المواطنين وتعرفهم بتكلفة المصروفات بسهولة ودفعها إلكترونيا.

إصدار كارت «ميزة» لسيدات الأسمرات

وأشارت إلى أن استهداف المبادرة لمنطقة الأسمرات كان في وقته ومحله، واستطاعت المبادرة الوصول لعدد كبير من السيدات الموجودات في المنطقة، وجرى إصدار كارت «ميزة» لهن، واستطعن معرفة كيفية فتح حسابات بنكية، والحصول على قروض عند الحاجة بجانب الخدمات البنكية والمصرفية الأخرى.