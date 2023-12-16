5 شروط للحصول على تعويض البطالة.. اعرف الفئات المستحقة

نظم قانون التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا والصادر برقم 148 لسنة 2019، ضوابط وشروط الحصول على تعويض البطالة، موضحا أنه يعادل 40% من أجر الاشتراك الأخير للموظف المؤمن عليه.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة حول صرف تعويض البطالة، والفئات المستحقة له، وشروط وضوابط الحصول عليه، وفقا لما أقره القانون.

الفئات المستحقة للحصول على إعانة البطالة

ويحق للموظف المؤمن عليه تقاضي، إعانة البطالة، في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على ألا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة، بحسب قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، إذ إشار القانون في نصه إلى أن الموظف المؤمن عليه سواء كان عاملا بالقطاع الخاص أو العام، يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته، أو عقد عمله بحسب الأحوال، موضحاً أن التعويض يستمر في الصرف إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل آخر أو على مدار 12 أسبوعاً أيهما أقرب.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية يحق للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ28 أسبوعا، في حالة كان المؤمن عليه تحصل على التعويض للمرة الأولى وتجاوزت مدة أستراكه في هذا التأمين مدة 3 سنوات.

شروط استحقاق تأمين البطالة

ونص القانون على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة وهي:

ـ ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة بمحض إرادته.

ـ ألا يكون المستفيد المؤمن عليه انقطع عن العمل.

ـ ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة والآداب العامة.

ـ ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمة انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير.

ـ أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا على الأقل على أن تكون منها الـ6 أشهر السابقة على التعطل عن العمل متصلة.