شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17-12- 2023 في مصر، ثباتاً ملحوظاً، في عدد كبير من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية ، بحسب أخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.