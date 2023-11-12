أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12-11- 2023، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.