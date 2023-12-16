نقل مصابين فلسطينيين إلى العريش ومستشفيات أخرى

واصلت السلطات المصرية بمعبر رفح البري، عملية تسهيل دخول المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح مصدر مسؤول بمعبر رفح، أن معبر رفح استقبل سيارات الإسعاف تحمل 44 جريحا فلسطينيا قادما من قطاع غزة، وذلك خلال بيان له اليوم.

وصول مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش العام

ذكر مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم استقبال 44 مصابا فلسطينيا مصابين ببتر في الأطراف وكدمات وحروق وتهتكات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف المصرية إلى العلاج في مستشفيات شمال سيناء والمستشفى الفرنسي والإيطالي في ميناء العريش البحري.

وأضاف المصدر، في بيان، أنه تم نقل 19 مصابا للعلاج في دولة قطر على متن طائرة أقلعت من مطار العريش الدولي بشمال سيناء، بالتنسيق بين وزارات الصحة الفلسطينية والمصرية والقطرية، بعد وصول المصابين الى معبر رفح البري.

مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

بدوره أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أن مستشفى العريش جاهز تماما لاستقبال مصابين، وإجراء عمليات جراحية للقادمين من قطاع غزة، وذلك لتواجد فريق طبي عالي المستوى، علاوة على دعم مستشفى العريش بعدد آخر من أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية، وهي المنصورة والزقازيق، والقاهرة والأزهر.

ويقوم الفريق الطبي المختص بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، بتحديد مستوى الحالات وتقييمها قبل أن يتم إدخالها أقسام المستشفى، سواء بقسم الجراحة والعمليات، أو قسم الأطفال والحضانات.