بيع السكر دون تسعيرة يعرض للمساءلة.. اعرف عقوبة تداوله دون كتابة السعر

قال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إن عبوات السكر الأبيض المتداولة في الأسواق مدوّن عليها الأسعار وتاريخ الإنتاج والانتهاء لتنظيم بيع وتداول سلعة السكر، وعلى التجار بيعها بموجب الأسعار المدونة عليها، ومن يتم ضبطه يخالف ذلك يفرض عليه عقوبة من الجهات المعنية ويتم مصادرة السكر الذي بحوزته.

وأوضح مدير عام الرقابة، في حديث خاص لـ«الوطن» أن الإجراء الرسمي والصحيح لبيع وتداول سلعة السكر في الأسواق أن يدوّن عليه السعر، هذا بالإضافة إلى تدوين اسم الجهة التي قامت بتعبئته وعنوانها مع تدوين الوزن الصافي ويوضح عليه تاريخ الإنتاج والانتهاء ومدة صلاحية العبوة كما ويوضح على العبوات إذا كان المنتج محليا أو مستوردا.

عقوبة مَن يخالف بيع السكر دون تدوين السعر

وأضاف سعد أن التجار الذين يتم ضبطهم يتداولون السكر الأبيض بدون تدوين البيانات سابقة الذكر وتدوين السعر على السكر المعبأة يتحرر محضر جنح ويتم عرضه على النيابة العامة ويتم التحفظ على كميات السكر المضبوطة ثم مصادرتها، مؤكدا على منع تداول السلعة دون تدوين السعر عليها، تنفيذا للمادة 56 قانون رقم 95 عام 1945 الصادر للتموين.

قانون الرقابة على الأسواق لبيع السكر

وأشار إلى أن هذا يُعد مخالفة للقرار الوزاري الصادر برقم 141 لسنة 2023 لتنظيم بيع وتداول السكر الأبيض ومنع احتكاره أو استغلاله، والذي يؤكد على تدوين كافة البيانات من اسم جهة التعبئة، تاريخي الانتهاء والإنتاج وفترة الصلاحية للمنتج والسعلة محلية أم مستوردة.