أميرة فراج تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة بتوقيع زوجها أحمد فهمي

تستعد الفنانة أميرة فراج، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، وهى من ألحان زوجها المطرب أحمد فهمي وجار الانتهاء من تحضيراتها لطرحها الفترة المقبلة.

تفاصيل تعاونها مع زوجها أحمد فهمي

وأضافت «فراج»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأغنية التي تجمعها مع أحمد فهمي ستكون مفاجأة، ولم يتم الاستقرار على اسمها النهائي، لافتة إلى أنه لن يقوم بغنائها معها ولكنه قدم لها اللحن فقط، مشيرة إلى أنها تعمل على أغنية أخرى جديدة بعنوان «ركز أوي» والتي ستكون على طريقة الديو، وتقدم من خلالها رسالة قوية للعلاقات وكيفية نجاحها.

أغنية بنت قوية

وكانت أميرة فراج، قامت بطرح أغنية «بنت قوية»، وهي للمطرب الأردنى عزيز مرقة، من خلال توزيع جديد تضامنَا مع الشعب الفلسطيني وقامت بإهدائها لجميع السيدات في مصر والوطن العربي، وتعاونت خلالها مع الموزع الموسيقى جورج يعقوب.