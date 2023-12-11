أميرة فراج: قدمت أغنية «بنت قوية» للمحاربات في مصر والوطن العربي

طرحت الفنانة أميرة فراج أغنية «بنت قوية» للمطرب الأردني عزيز مرقة ولكن بتوزيع جديد على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وقامت بإهدائها للشعب الفلسطيني خاصة السيدات المحاربات منه.

أميرة فراج تكشف تفاصيل أغنية بنت قوية

وكشفت أميرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تواصلت مع عزيز مرقة من أجل غنائها بطريقتها الخاصة لتوجهها لجميع الفتيات، قائلة :«حسيت أنها بتلمس كل ست مصرية وعربية وخاصة الفلسطينية في الظروف الصعبة اللي بيعيشوها حاليًا».

وتابعت بأن الأغنية ملهمة، لكل فتاة تمر بظروف صعبة، وقامت بتقديمها بلهجتها الأصلية لأنها تعودت على الغناء بلهجات مختلفة، مشيرة إلى أنها قدمتها بتوزيع جديد مع الموزع جورج يعقوب في 5 ساعات فقط، مشيرة إلى أن زوجها المطرب أحمد تمني أن تكون أغنيتها منذ البداية من شدة اعجابه بها.

واعتادت الفنانة أميرة فراج على تقديم العديد من الأغاني بتوزيع جديد لتقدمها للجمهور بطريقتها الخاصة، من بينهم أغنية «أحبك» للمطرب حسين الجسمي.