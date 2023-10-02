ترحيل إجازة 6 أكتوبر.. الحكومة تعلن تبكير العطلة 24 ساعة

ترحيل إجازة 6 أكتوبر.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين، خلال الأيام الحالية، وذلك بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر، لأنها آخر إجازة رسمية خلال عام 2023 «الوطن» توضح خلال السطور التالية، هل ستكون إجازة 6 أكتوبر في موعدها أم سيجري تبكيرها، للقطاعين الخاص والعام؟ وعدد أيام الإجازات التي يحصل عليها الموظفون، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

تبكير إجازة 6 أكتوبر

يوافق هذا العام 6-10-2023 يوم الجمعة، وهو الموعد الأساسي للاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، إذ قرر مجلس الوزراء، تبكير إجازة 6 أكتوبر لتكون يوم الخميس الموافق 5-10-2023، بدلا من الجمعة 6 أكتوبر 2023، أي تم تبكيرها لمدة 24 ساعة فقط مع تأكيد أنّها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، ومع ضمها للإجازة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة.

انتهاء الإجازات في عام 2023

وجدير بالذكر أنه أصبح للموظفين في القطاعين العام والخاص، الحق في الحصول على إجازة 3 أيام متواصلة، بعد قرار مجلس الوزراء بتبكير موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر لمدة يوم واحد، لتكون يوم الخميس بدلًا من الجمعة، وتضم الإجازة ذكرى أكتوبر ويومي الإجازة الأسبوعية.