إزالة 3 مبان مخالفة في سوهاج خارج الحيز العمراني وتحرير محاضر للمخالفين

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة بسوهاج، برئاسة المهندس أحمد أبو همام، رئيس المركز، وإشراف ومتابعة طلعت الطيب، رئيس قرية الزوك الغربية، ومسؤولي الزراعة، وفنيي التنظيم بالوحدة، وباقي فريق العمل، حملة مكبرة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفة قانون البناء.

إزالة بناء مخالف وشدة خشبية بقرى المنشاة

وجرى خلال الحملة المكبرة، التي استهدفت قرى مركز المنشأة، فك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوي، على مساحة 100متر تقريبا، وكذلك فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي بمساحة 120 متر تقريبا، في نجع العرب بقرية الكوامل قبلي.

كما جرى تنفيذ حملة إزالة بقرية خارفة المنشاة بالدويرات، وحالة بلوك أبيض على مساحة قيراط تقريبا، بناحية خارفة المنشأة، خارج الحيز العمراني، وتحرير محضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت حملات الإزالة بأدوات ومعدات الوحدة المحلية لمركز المنشاة والقرى التابعة لها.