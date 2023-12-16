رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطة سلطانة ومعالجة صرف بقرية البرجاية

تفقد المهندس رجب السعيد، جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، صباح اليوم السبت، محطة مياه الشرب بسلطانة والتي تعمل بطاقة إنتاجية 660 مترا مكعبا / يوميا، وتغذي قرى شرق النيل (أبوفليو - سوادة- زاوية سلطان البحرية والقبلية) حيث شدد على الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والآلات لضمان المحافظة عليها والتشغيل على مدار 24 ساعة.

«السعيد» يتفقد محطة معالجة صرف صحي البرجاية

كما شاهد السعيد تجربة تسرب كلور بالمحطة، وأشاد بسرعة وكفاءة العاملين ونجاحهم في السيطرة عليه.

ثم انتقل السعيد لتفقد محطة معالجة صرف صحي البرجاية بطاقة تصميميه 6 آلاف متر مكعب/ يوميا وتخدم قرى البرجاية وزهرة والإسماعيلية ودماريس وتتكون المحطة من (غرفة الدخول والتهدئة - المصافى الميكانيكية - المصافى الدقيقه - حجز الرمال - فاصل الزيوت والشحوم - أحواض التهويه - أحواض الترسيب النهائي - أحواض مزج الكلور - أحواض تركيز الحمأة - أحواض التجفيف -عنبر المولد -عنبر البلورات -عنبر طلمبات السيب النهائى- المبنى الإداري) وشدد على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية والتأكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة.

اصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ

واختتم السعيد زيارته بتفقد استعدادات الشركة للمشاركة في اصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ بعدد 229 معدة وسيارة.

وأوضح السعيد جاهزية المعدات التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى جاهزية فرق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة من العاملين عليها.

كما أكد السعيد أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الشركة وغرفة عمليات المحافظة وكذلك كل الجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان مواجهة الطوارئ والأزمات بكفاءة وفاعلية.