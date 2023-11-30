«الموارد البشرية» تنفذ 4 دورات لـ820 متدربا بالشرقية خلال نوفمبر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء , وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنمية الموارد البشرية تنفذ 4 دورات تدريبية لـ820 متدرب

وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي)، لافتا إلى أن المركز خلال شهر نوفمبر الجاري قام بتنفيذ 4 دورات تدريبية لعدد 820 متدربا.

تفاصيل الدورات التي تلقاها المتدربين

- وأشار إلى أنه تم عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها 432 متدرب ، وعقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows -IT- Word- Excel- POWERPOINT- ACCESS- web Search-Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها 336 متدرب، كما تم عقد دورة عن منظومة التراخيص استفاد منها 45 متدرب، وعقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة - وزارة الإتصالات استفاد 15 متدرب.