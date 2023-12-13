عاجل.. ميدو يوضح حقيقة رفض الزمالك التعاقد مع أفضل لاعب في أفريقيا

كشف أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، حقيقة رفضه التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي الإيطالي الحالي وأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، عندما كان على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية لبرناج «الهدف»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «لم يحدث وأن رفضت التعاقد مع فيكتور أوسيمين كما قيل عندما كنت مدربا للزمالك».

شائعات مغرضة

وأضاف: «كل ما أثير حول رفضي التعاقد مع اللاعب النيجيري مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وهدفها في المقام الأول النيل من شخصي».

ميدو: لم يعرض عليَّ أوسيمين في الزمالك

وتابع: «فيكتور أوسيمين لم يعرض علينا عندما كنت مديرا فنيا للزمالك من الأساس».

يذكر أن العديد من الأنباء قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الزمالك رفض التعاقد مع فيكتور أوسيمين قبل خروجه في رحلة الاحتراف الأوروبي، وقت تولي أحمد حسام ميدو المسؤولية الفنية للفريق الأبيض آنذاك.