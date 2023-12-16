شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار السكر إلى ما دون 27 جنيها خلال أيام

زَفت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشرى سارة ومفاجأة من العيار الثقيل للمواطنين، بشأن حدوث تراجع غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة منه في الأسواق المحلية.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار حظر تصدير السكر جاء في وقت مناسب، كما أنه كان ضروري لمواجهة الاحتياج المحلي، وتوفيرة في السوق بكميات كبيرة.

تراجع أسعار السكر في الأسواق

وأوضح «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السكر في الأسواق الحرة ستهبط خلال الـ 10 أيام المقبلة، إلى ما دون 27 جنيها للكيلو، بالتزامن مع ظهور تأثيرات القرار، وزيادة ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، مشيراً إلى أن أسعار السكر في السوق الحر تتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها، وتختلف من مكان لآخر، بينما يباع السكر ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنحو 27 جنيها، إذ تشهد المبادرة إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين.

قرار كتابة الأسعار على المنتجات

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن السكر متوفر بشكل جيد في الأسواق؛ ولكن السعر مبالغ فيه، كما أن قرار حظر تصدير السكر، جاء مكملاً لقرار كتابة الأسعار على المنتجات، لتنظيم وضبط تداول جميع السلع في الأسواق، كما يساعد قرار كتابة الأسعار على تحجيم هامش ربح حلقات التداول، وعدم حصول الحلقات الوسيطة على ربح مبالغ فيه، مما يجعل السلع تصل للمستهلكين بأسعار مناسبة.

حظر تصدير السكر

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.