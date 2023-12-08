تراجع أسعار السكر وعدد من السلع الأساسية في الأسواق اليوم

سجلت أسعار السكر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وعدد كبير من السلع الأساسية، أهمها الزيت والأرز والسكر والشاي، تراجعاً ملحوظاً، وتختلف قيمة التراجع بحسب النوع، وتتوفر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بشكل جيد في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم بالأسواق المصرية

وتراجع سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر بالنسبة للمستهلك، حيث انخفض اليوم في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، ليسجل متوسط سعر كيلو السكر نحو 42.32 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 3.53%، وتختلف أسعار المواد الغذائية من مكان لأخر، كما تختلف بحسب النوع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية متوسط أسعار السلع الغذائية، وذلك وفقاً بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الأرز نحو 30.5 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.74%

- سجل متوسط سعر لتر زيت الذرة في الأسواق نحو 79.74 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 0.88%.

- سجل متوسط سعر كيلو السكر نحو 42.32 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 3.53%.

- سجل متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 23.61 جنيه.

سعر الزيت اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 69.4 جنيه للتر، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.28%.

- سجل متوسط سعر الفول المعبأ نحو 41.31 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 22.99 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 23.61 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الشاي نحو 206.6، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.62 جنيه.