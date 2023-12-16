تقارير إسرائيلية عن مقتل محتجزة جديدة بالخطأ في غزة.. ما التفاصيل؟

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل محتجزة جديدة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل 3 محتجزين بطريق الخطأ، رغم أنهم كانوا يرفعون أعلاماً بيضاء.

تفاصيل مقتل محتجزة إسرائيلية جديدة

وبحسب تقرير لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، فقد تم إبلاغ عائلة طالبة إسرائيلية تُدعى «عنبر هيمان»، 27 سنة، من حيفا، بمقتلها بالخطأ في عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة إن «هيمان» كانت في الحفلة التي أقيمت في غلاف غزة، وتم مهاجمتها في السابع من أكتوبر الماضي، ولكنها استطاعت الهرب مع شريكها وصديق آخر، لكن الفصائل الفلسطينية قبضت عليها، وتم اقتيادها إلى قطاع غزة على متن درجة نارية، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتلها اليوم.

أزمة قتل 3 محتجزين إسرائيليين

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلن مساء أمس الجمعة، مقتل 3 محتجزين إسرائيليين على يد قواته، في قطاع غزة، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكانوا يحملون رايات بيضاء.

وتم التعرف على شخصيات المحتجزين الثلاثة، وهم «سامر طلالقة»، 22 سنة، و«يوثام حاييم»، 28 سنة، و«ألون شامريز»، 26 سنة، والذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.

وبحسب مسؤول في جيش الاحتلال، فقد كشف التحقيق الأولى على أن المحتجزين الثلاثة تعرضوا لإطلاق النار في منطقة اشتباكات ومعارك، تعمل فيها فصائل المقاومة الفلسطينية وهم يرتدون ملابس مدنية، ويستخدمون أساليب الخداع.

وخرج المحتجزون الثلاثة على بعد عشرات الأمتار من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم أنهم كانوا بلا قمصان، ويحملون الرايات البيضاء، ويبدو عليهم الاستسلام تماماً، إلا أنه تم اعتبارهم مصدر تهديد، ليتم تصفيتهم على الفور.

وشوهد المحتجزون الإسرائيليون وهم يحملون عصا مربوطة بقطعة قماش بيضاء، وعلى الرغم من أنهم كانوا غير مسلحين، وأظهروا علامة واضحة على الاستسلام، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم.

أثار مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة برصاص جيش الاحتلال، غضباً بين أهالي المحتجزين الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالتفاوض مع الفصائل الفلسطينية/ والعمل على إعادة باقي المحتجزين أحياء.