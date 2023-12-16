عاجل.. بداية "نوة الفيضة".. والطقس السيء يضرب هذه الأقاليم

حذّرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من سقوط أمطار على المدينة الساحلية غدا تزامنا مع توقيت نوة الفيضة الصغرى المشهورة على الإسكندرية، التي تتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل علم ومعها تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى الخميس المقبل.

تحذير لسكان الإسكندرية من نوة الفيضة الصغرى

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، فإن هناك تحذيرات لسكان الإسكندرية نتيجة التقلبات الجوية التي يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة ويتوقع معها سقوط الأمطار خفيفة بنسبة 30%.

تحذير من ارتفاع الأمواج

وأكدت أن غدا سيكون نشاط للرياح بقدر 30 كيلو مترا في الساعة، كما حذرت من ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 2.25 متر وهو ما يؤثر نسبيا على حركة الصيد، حيث إن نوة الفيضة الصغرى تشتهر بارتفاع الأمواج، حيث اتخذت من فيض الأمواج عنوانا واسمًا لها.

مدة نوة الفيضة الصغرى

يذكر أن نوة الفيضة الصغرى تبدأ غدا الأحد بأمطار خفيفة، وتزداد على مدار 5 أيام وتصبح الأمطار غزيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج وهي النوة التي تتزامن مع نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء.