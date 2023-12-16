«حياة كريمة»: حققنا نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري وخفض معدلات الفقر

أكدت الدكتورة غادة البهنساوي، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسة حياة كريمة سعت منذ انطلاقها في أكتوبر 2019 لتحقيق التنمية الكاملة في ريف وقرى مصر، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري ضمن جهود الدولة المصرية لإصلاح عوار تاريخي، فأحدثت حياة كريمة أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فأنهت المبادرة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، فجاء برنامج حياة كريمة على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.

المبادرة تستهدف بناء الإنسان

وقالت مدير المركز الإعلامي، إن «حياة كريمة» تستهدف بناء الإنسان إلى جانب البنية التحتية، وهدفها الأسمى رسم البسمة على وجوة الأسر، مضيفة أنه جرى إطلاق عدد المبادرات بالتوازي مع حياة كريمة، فمنذ انطلاق المؤسسة، أكثر من 20 مبادرة بالتوازي مع المبادرة الرئاسية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية في كل قرى حياة كريمة، من بينها مبادرة من إنسان لإنسان، رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل، وقطار الخير، حماية، ابدأ حياة، راجعين نتعلم، التعليم حياة، بالوعي مصر تتغير، ويدوم الفرح وأنت الحياة وتقدر في 10 أيام، خطى، سُقيا.

خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد

وأضافت أن حياة كريمة كان لها أثر كبير في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، فكان لها دور في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية 375 قرية، بنسبة 11%.

وأطلقت وزارة التخطيط، مؤشر جودة الحياة لقياس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، ومن المستهدف ارتفاع المؤشر من 30% حاليًا إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى.