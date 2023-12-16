أقل تكلفة فسحة في الشتاء بالدقهلية.. لن تدفع أكثر من 20 جنيها

يهتم العديد من المواطنين، بمعرفة أرخص الأماكن من أجل الخروج والتنزه في محافظة الدقهلية، على مدار فصل الشتاء، بتكلفة منخفضة تقل عن 20 جنيها، في مناطق مميزة وبعضها بالمجان.

أرخص أماكن التنزه والخروج بالدقهلية

يستعرض التقرير الحالي أبرز وأرخص الأماكن المتاح الخروج بها في محافظة الدقهلية، بتكلفة أقل من 20 جنيها، وبعضها بالمجان:

- حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة:

يمكن دخول الحديقة بتذكرة بـ5 جنيهات، والتجول فيها والتمتع بالمنظر المبدع، إلى جانب إمكانية إجراء جولة نيلية في المراكب، والمرور على مدينة المنصورة من النيل بسعر يصل لـ15 جنيها أو الدخول إلى الملاهي بسعر 5 جنيهات.

- ممشى أهل المنصورة:

يمكن للمواطنين الجلوس والتمتع بالمنظر المبدع بالقرب من ميدان أم كلثوم والاستمتاع بالجو الليلي، إلى جانب ممارسة رياضة التزلج بالمجان.

- كورنيش سندوب:

يمكن الخروج والتجول على طول 500 متر، على الكورنيش، الذي يعد متنفسا ترفيهيا للمواطنين بالمجان.

- الأوتوبيس النهري:

يستطيع المواطن استئجار الأوتوبيس النهري، والتجول في مدينة المنصورة عبر النيل، والتمتع بالجو والمنظر المبدع، خاصة في الليل، أو حسب الرحلة المطلوبة.

- حديقة الأسرة بالسنبلاوين:

يمكن للمواطنين اصطحاب الأطفال والجلوس والتمتع بالجو في الحديقة، التي تضم العديد من الألعاب التي يمكن للأطفال التنزه بها، وتبدأ تذكرة الدخول من 2 إلى 3 جنيهات.