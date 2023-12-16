«فسحة على قد الإيد».. استمتع بإجازة سعيدة في جنوب سيناء بـ10 جنيهات

يتمتع أهالي مدينة طور سيناء بأرخص فسحة يمكنهم أن يقوموا بها، وهي زيارة منطقة حمام موسى الأثرية الذين لا يتكبدون فيها سوى قيمة انتقالتهم ودفع التذكرة عن الفرد الواحد قيمتها 10 جنيهات رسوم الدخول واستخدام حمامات السباحة التي تحوي المياه الكبريتية، فهي تُعد مياه معالجة تشفي من الأمراض الروماتيزمية والجلدية والتئام الجروح والشيخوخة، وهكذا تصبح الفسحة شاملة التنزه والعلاج.

أهمية حمام موسى الدينية والسياحية

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن حمام موسى يُعتبر مشفى علاجيا لأمراض الروماتيزم والشيخوخة، بالإضافة لأهميته الدينية لأنه ينتسب لنبي الله موسى فهو من أحد ركائز السياحة العلاجية ويقصده الجميع سواء المصريين أو السياحة الخارجية.

مواعيد زيارة حمام موسى

وأشار إلى تطوير منطقة حمام موسى التي تفتح أبوابها أمام الزائرين من رواد المدينة أو من باقي المحافظات يوميا من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء، حيث تقوم شركات السياحة بتنظيم رحلات الى حمام موسى، ويأتي إليها الآلاف من المصريين من مختلف محافظات مصر للاستفادة في علاج الأمراض الروماتيزمية والجلدية والتئام الجروح لاحتوائه على عنصر الكبريت الذي يسهم بدوره في مقاومة أمراض الشيخوخة ويهدئ الأعصاب وبها الطحالب التي تعالج مشاكل الشعر وتجميل البشرة.

وأكد أن مياه حمام موسى دافئة وتجدد نفسها بنفسها طوال العام، ولذلك تضع شركات السياحة رحلة حمام موسى على مقدمة البرامج السياحية لديها.

وصف لحمام موسى

والجدير بالذكر أن حمام موسى يحوي منطقة مغطاة بقبة مبنية من الطوب الكاتريني للحفاظ على الخصوصية وتحيط حوض مملوء بالمياه الكبريتية ويبلغ درجة حرارة المياه به 37 درجة مئوية ويجرى السماح لنزول السيدات لمدة ساعة والرجال لمدة ساعة وبالتناوب وباقي المنطقة تضم حدائق ومنطقة شجرية يقوم الأطفال فيها باللعب مدعمة بمقاعد للزوار.