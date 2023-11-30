رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشاري تغذية: يجب تنوع مصدر الطعام لسد احتياجات الإنسان من الفيتامينات

كتب:

مريم جاد
12:21 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مجدي نزيه استشارى التغذية العلاجية

مجدي نزيه استشارى التغذية العلاجية

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إنّ النظام النباتي مهم لصحة الإنسان لتأثيره على العظام ومعالجته لهشاشة العظام، لكن أيضًا يوجد أهمية كبيرة للألبان واللحوم للحصول على الكالسيوم الضروري لنمو العظام وتقويتها.

أهمية النباتات الخضراء للعظام

وأضاف «نزيه»، خلال مداخله هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أنّ الأغذية النباتية ليست أكثر أمانًا بل الأكثر أمان هو أخذ المقادير المناسبة لاحتياجات الجسم، لافتًا إلى وجود الكالسيوم بكل النباتات الخضراء ولكن لا يتم امتصاصه بصورة جيده مثل الألبان بسبب حاجته لوجود الفسفور، والفيتامين د للدخول بالعظام وتقويتها.

وتابع: «البروتين الحيواني مهم لمراحل النمو ولكن لا يشترط الاعتماد عليه بل تنوعية مصدر الغذاء ليغطي احتياجات الإنسان من البقوليات والحبوب والفيتامينات ويجب تطبيقه بتناول كل أنواع الغذاء، وعدم تفضيل نوع على آخر».

 

اقرأ المزيد:

استشاري تغذية علاجية: شرب الماء يساعد على إنقاص الوزن

أخصائية تغذية علاجية: التوابل لها دور كبير في الحفاظ على المناعة

أخصائي تغذية علاجية: النباتات الخضراء الأكثر إفادة للصحة

أخصائية تغذية علاجية: علينا تقديم وجبات متنوعة للطفل خلال اليوم

أخصائية تغذية علاجية: أي حلوى تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات تضر بالصحة

هل الأكل الموجود في المطاعم صحي؟.. استشاري تغذية علاجية يجيب

استشاري تغذية علاجية يوضح عبر قناة الناس فوائد الملح الصخري للإنسان

استشاري تغذية علاجية يوجّه عبر قناة الناس رسالة للمسرفين في الطعام
بقلم مريم جاد