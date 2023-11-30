استشاري تغذية: يجب تنوع مصدر الطعام لسد احتياجات الإنسان من الفيتامينات

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إنّ النظام النباتي مهم لصحة الإنسان لتأثيره على العظام ومعالجته لهشاشة العظام، لكن أيضًا يوجد أهمية كبيرة للألبان واللحوم للحصول على الكالسيوم الضروري لنمو العظام وتقويتها.

أهمية النباتات الخضراء للعظام

وأضاف «نزيه»، خلال مداخله هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أنّ الأغذية النباتية ليست أكثر أمانًا بل الأكثر أمان هو أخذ المقادير المناسبة لاحتياجات الجسم، لافتًا إلى وجود الكالسيوم بكل النباتات الخضراء ولكن لا يتم امتصاصه بصورة جيده مثل الألبان بسبب حاجته لوجود الفسفور، والفيتامين د للدخول بالعظام وتقويتها.

وتابع: «البروتين الحيواني مهم لمراحل النمو ولكن لا يشترط الاعتماد عليه بل تنوعية مصدر الغذاء ليغطي احتياجات الإنسان من البقوليات والحبوب والفيتامينات ويجب تطبيقه بتناول كل أنواع الغذاء، وعدم تفضيل نوع على آخر».