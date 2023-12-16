خريطة قطع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، مواعيد وأماكن قطع المياه في 3 محافظات، لإجراء خطة الصيانة الدورية وغسيل المروقات، ناصحة المواطنين بالأماكن التابعة بتوفير مغذي بديل فترة انقطاع المياه، خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز والمدارس.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بانقطاع المياه اليوم بمركز السادات، وعدة قرى تابعة للصيانة، بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

مواعيد قطع المياه اليوم بأسوان

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه اليوم لأعمال الصيانة الدورية بعدة أماكن، منها مدينة نصر النوبة، ومجلس قرى عنيبة، وقورتة ثالث، وقرى وادي العرب، ومركز كوم أمبو، وقرى العتمور القبلية، ونجع العرب بحجازة، والمنشية.

وأوضحت أن مواعيد قطع المياه اليوم، من الساعة السادسة صباحا، حتى الساعة 12 منتصف الليل، لمدة 18 ساعة.

أماكن قطع المياه اليوم بالدقهلية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه اليوم لإجراء بعض الأعمال في عدة مناطق، مشيرة إلى أن أماكن القطع هي: «مركز منية النصر بمناطق ميت عاصم، برمبال الجديدة والقديمة، كفر علام والرياض والجنينة والكردي والنزل» بينما مواعيد أنقطاع المياه من 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء، لمدة 8 ساعات.