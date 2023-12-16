قطع المياه عن عدة مناطق ببني سويف غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعهما، وذلك لمدة 6 ساعات، للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه القضابي فرع الفشن.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها، غداً الأحد 17 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.

اعتذار مياه بني سويف عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة المياه باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى وجود سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

متابعة سير العمل بمحطات المياه

وفي سياق آخر، عقدت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اجتماعا مع مديري عموم الفروع ونوابهم وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على أي معوقات وحلها.