أرخص أماكن بيع الزيت والسكر والأرز بالشرقية.. اعرفها

يتجه اهتمام المواطنين نحو معرفة أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة الشرقية، وذلك لتوفير السلع الغذائية اللازمة من الاحتياجات والأساسيات للأسرة، وطرحت مديرية التموين بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهات المعنية السلع بأسعار مخفضة تصل 20% تخفيفا عن المواطنين.

تستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت في محافظة الشرقية وفق ما تقدمه خدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وعن أرخص أماكن بيع السكر والأرز والزيت بمحافظة الشرقية، قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظة إنه جرى طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة مثل الأرز، السكر، الزيت وغيرها من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع في أماكن متفرقة في الشرقية.

أرخص أماكن بيع الأرز والسكر والزيت في الشرقية

السلاسل التجارية والهايبرات ومحلات البقالة المتعاونة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع.

منافذ البيع التي تخصصها وزارة الداخلية بالشرقية أمام المستهلكين.

سيارات توجهها المديرية صوب القرى والمدن لتوزيع السكر والزيت والأرز.

منافذ التموين وجمعيتي بمديرية التموين بالشرقية.

منافذ بيع الأرز والسكر والزيت والأرز بأرخص الأسعار

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن عدد المنافذ على مستوى المحافظة التي توزع الزيت والأرز والسكر بأرخص الأسعار تصل لنحو 935 منفذا، بالإضافة إلى 50 منفذا جرى إضافتها بعد مبادرة تخفيض الأسعار على أن يتم البيع بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، فيما أكدت وكيل الوزارة أنه جرى توزيع عشرات الأطنان من السكر الحر بسعر 27 جنيها في القرى والمراكز والمدن.