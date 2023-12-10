وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: المشاركة واجب وطني

وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، إلى مقر لجنته الانتخابية، للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين سابقا، ومدرسة الجيزة الثانوية حاليا في شارع مرقص حنا بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

واجب وطني

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، فالوجود هو المشاركة، ويجب على كل مواطن أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ قوة مصر الحقيقة فينا، وأمامنا فرصة حقيقة لنستطيع أن نحصل على حقوقنا أمام العالم، ويجب أن نثبت أنّنا موجودين، ونشارك في التصويت بالانتخابات، فالمشاركة تساوي الوجود والعدد المشارك يساوي العدد الحقيقي.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، «لا أجد أي سبب للتقاعس عن الحق الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مستقبل مصر مرتبط بالمشاركة في الانتخابات».