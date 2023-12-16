خبير دولي في النقل البحري: التوترات في البحر الأحمر لن تؤثر على مصر

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في النقل البحري، إنَّ تبعات التوترات في منطقة البحر الأحمر لن تؤثر على مصر ولن نتضرر منها، وحركة النقل والمرور في قناة السويس ستظل كما هي، موضحًا: «كمية البضائع التي يتم نقلها من شرق آسيا إلى العالم كله عبر القناة ستتجمع في النهاية ولن تتأثر».

«السكري»: إيرادات قناة السويس لن تتأثر

وأضاف «السكري»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ إيرادات قناة السويس، لن تتأثر بالتوترات بجنوب البحر الأحمر وخليج باب المندب.

ارتفاع تكلفة التأمين على السفن بعد توترات البحر الأحمر

وتابع الخبير الدولي في النقل البحري، «شركات التأمين على السفن والبضائع التي تمر بالبحر الأحمر رفعت أسعار خدماتها بشكل رهيب باعتبار المنطقة صارت منطقة حرب وخطر، ولأن شركات التأمين تشتري الخطر من عميلها فبالتالي كلما زاد الخطر وتفاقم ترفع أسعار التأمين بنسب تصل لـ 60 و70% على مجرد العبور وقد تصل تكلفة تأمين العبور للسفن فقط إلى 150 ألف دولار بعد أن كانت تكاليف التأمين لعام كامل لا تتجاوز 200 ألف دولار».