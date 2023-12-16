مديرية أوقاف البحر الأحمر: توزيع 10 أطنان من الأضاحي و8000 شنطة في 2023

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إنجازات مديرية أوقاف البحر الأحمر في عام 2023م، ومنها افتتاح مسجدين منها وتطوير(11) مسجدًا حصلوا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

ولفتت وزارة الأوقاف إلى عقد (2496) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية، وعقد (24) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المديرية و(18) قافلة دعوية و(26) أسبوعًا ثقافيًّا، بالإضافة إلى عقد (68) مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية على مستوى المديرية، و(759) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت.

تفاصيل البرنامج الصيفي للطفل

كما شارك (121) مسجدًا في البرنامج الصيفي للطفل، و(56) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)، كما تم تنفيذ (10) دورات لأكثر من (120) متدربًا من داخل المديرية، وتوزيع (10) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و(8000) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، كمت حققت مديرية أوقاف البحر الأحمر خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية: سيرت مديرية أوقاف البحر الأحمر عدد (18) قافلة دعوية خلال العام.

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف

• تم تسيير عدد (7) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بإدارات (غارب – سفاجا حلايب – شلاتين – القصير) .

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف

• تم تسيير عدد (7) قوافل دعوية أسبوعية بجميع الإدارات الفرعية.

• تم تسيير عدد (4) قوافل للمناطق النائية بإدارات (شلاتين وحلايب).

2. الأسابيع الدعوية والثقافية

• تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية .

3. الندوات العلمية

• تم تنفيذ عدد (19) ندوة علمية على مستوى المديرية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية

تم تنفيذ عدد (49) مجلس إفتاء وندوة إفتائية

5. المنبر الثابت

• تم تنفيذ عدد (759) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (19) مسجدا على مستوى المديرية

6. الدروس المنهجية

تم تنفيذ عدد (528) درسا منهجا ، على النحو التالي:

• عدد (528)درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (11) مسجد على مستوى المديرية.

7. البرنامج الصيفي

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (121) مسجدا على مستوى المديرية ، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

8. المبادرات

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (56) ندوة بعدد (14) مسجدًا على مستوى المديرية.

ثانيًا: المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:عقدت مديرية أوقاف البحر الأحمر عدد (2496) مقرأة خلال العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة: وعددها ( مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (416) مقرأة على مستوى المديرية .

• مقارئ الأعضاء: وعددها (2) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (104) مقرأة على مستوى المديرية.

• مقارئ الجمهور: وعددها (37) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (1924) مقرأة على مستوى المديرية.