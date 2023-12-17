فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس اليوم

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل خدمة التيار الكهربائي، عن المحولات في نطاق الحي، لإجراء صيانة خط هوائي، اليوم الأحد، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

المناطق المتأثرة بفصل التيار في حي الجناين بالسويس

أوضح الحي، في بيان، أن فصل التيار الكهربائي، يشمل مناطق كبريت وتوابعها وكبريت المفارق والحبايبة، مشيرا إلى أن هناك بعض المرافق والخدمات سوف تتأثر بقطع التيار، منها الوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود.

اختتم حي الجناين، بالإشارة إلى التواصل مع أمكان تقديم الخدمات للمواطنين المتأثرة بقطع الطيار الكهربائي، بتجهيز المحولات البديلة لاستخدامها فترة فصل التيار الكهربائي.