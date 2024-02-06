استخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين.. الأوراق والمستندات المطلوبة

يهتم خريجو الكليات العلمية، باستخراج الأواق الخاصة بهم لمزوالة المهنة، والتي تبدأ بانتسابهم للنقابات الخصة بهم وفقا لكل كلية على حدة، وفي هذا الصدد نستعرض إجراءات استخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين.

استخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين

وحددت نقابة الأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين والقيد بسجل نقابة البيطريين، والأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الأطباء البيطريين، على النحو التالي:

- نسختان أصل من شهادة البكالوريوس.

- نسختان صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نسختان من صورة الموقف من التجنيد للذكور والأصل للاطلاع عليه.

- فيش وتشبيه حديث موجه للنقابة.

- صور شخصية 4 * 6.

- نسختان من صورة شهادة الميلاد.

- سداد مبلغ 400 جنيه تقريبا للقيد بالنقابة ووزارة الصحة.

الأوراق المطلوبة لمزاولة مهنة

وجاءت الأوراق المطلوبة من أعضاء نقابة البيطرين لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة شهادة الميلاد.

- أصل شهادة البكالوريوس.

- نموذج 13 صحة.

- 3 صور شخصية.

- أصل شهادة التخصص سواء كانت (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

- المنهج الدراسي لشهادة التخصص.

- أصل شهادة قيد بسجل الأخصائيين بالنقابة.

- الموقف من التجنيد للذكور أصل وصورة.

- حافظة مستندات.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية موجه باسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.

- إيصال اشتراك النقابة العامة والنقابة الفرعية للعام الحالي.

- دفع رسوم تقديم الأوراق، وهي 800 جنيه شاملة رسوم النقابة.

خطوات استخرج كارنيه نقابة الأطباء

وتأتي خطوات استخرج كارنيه نقابة الأطباء، للقيد بجدول النقابة على النحو التالي:

- طلب قيد بالجدول العام.

- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

- أصل شهادة الامتياز أو ما يعادلها.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

- 2 صورة فوتوغرافية.

- سداد الرسوم المقررة وقدرها 370 جنيها للمصري و200 دولار للأجنبي.

خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة

وجاءت خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة، كالتالي:

- تقديم طلب استخراج مزاولة المهنة بالنقابة.

- تقديم أصل شهادة التخرج أو ما يعادلها.

- شهادة الامتياز الأصلية أو ما يعادلها.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

- عدد 2 صور فوتوغرافية.

- سداد اشتراك النقابة.

- شهادة الميلاد.

- طوابع دمغة.

- حافظة مستندات.

وفي حالة استخراج كارنيه النقابة «بالنقابة العامة للأطباء»، يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لاستخراج الكارنيه، على أن يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب أداء القسم.

الأوراق المطلوبة لقيد عيادة بيطرية

وحددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لقيد العيادة بسجل العيادات البيطرية، وجاءت على النحو التالي:

- عقد إيجار موثق بالشهر العقارى موضح به الاستخدام «عيادة بيطرية» وصورة ضوئية من العقد.

- أصل رسم هندسي موضح به مصدر المياه من مكتب هندسي معتمد.

- سداد اشتراك النقابة.

- صورة البطاقة الضريبية مدون بها النشاط «عيادة بيطرية».

- ختم وموافقة النقابة الفرعية بعد المعاينة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة كارنية سارى.

- سداد مبلغ 605 جنيه رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة.

- سداد مبلغ 505 جنيه للتجديد، مع العلم أنه في حالة التجديد يتم إضافة شهادة تسجيل العيادة التى تم استلامها مسبقا من النقابة.

- تسليم الأوراق بالنقابات الفرعية التابع لها الطبيب، وتتولى النقابة العامة مراجعة الأوراق واستصدار الترخيص، خلال أسبوع من تسلم الأوراق.

ويعد نشاط العيادة البيطرية، نشاط مهني وليس تجاري، ولا يجوز تداول الأدوية البيطرية من خلاله، لكن يسمح بتداول الأدوية من خلال ترخيص يستخرج من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلا عن اشتراط وجود سجل تجاري.

الأوراق المطلوبة للقيد بسجل الأخصائيين بالنقابة

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد بسجل الأخصائيين بالنقابة، على النحو التالي:

- أصل شهادة التخصص للدبلوم – الماجستير – الدكتوراه.

- صورة شخصية حديثة 4 * 6.

- سداد 200 جنيه رسم تسجيل بسجل الأخصائيين، في حالة التسجيل أول مرة.

- سداد 100 جنيه استخراج شهادة، بشرط سداد اشتراك النقابة العامة حتى العام الحالي.