رابط منصة «زاد» للاستعلام عن المقررات الدراسية بكلية الزراعة جامعة سوهاج

يهتم العديد من الطلاب بمعرفة رابط منصة «زاد» للاستعلام عن المقررات الدراسية الإلكترونية، الخاصة بكلية الزراعة في جامعة سوهاج، وتحميل المناهج.

وتتشر «الوطن» منصة زاد جامعة سوهاج كلية الزراعة، إذ يسمح رابط المنصة تسجيل الدخول لطلاب في جميع الفرق الدراسية، ويستطيع الطلاب الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج الامتحانات.

منصة زاد جامعة سوهاج كلية الزراعة

ويقوم الطالب بسداد الرسوم التي قررتها الكلية ثم يتم منح الطلاب رقم سري واسم مستخدم للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات كلية الزراعة الدراسية وتأدية الامتحانات، إذ جرى رفع المقررات الدراسية.

ومن خلال منصة زاد جامعة سوهاج كلية الزراعة، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر منصة زاد.

منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج كلية الزراعة لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد بكليات جامعة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد جامعة سوهاج كلية سوهاج، لجميع طلاب جميع الفرق، لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدراسات العليا، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة:

الدخول على كلية الزراعة من هنا

ولتفعيل منصة زاد التعليمية اتبع الآتي:

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد جامعة سوهاج كلية الزراعة، لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج خدمات متعددة، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد في كليات جامعة سوهاج، ومواعيد المحاضرات معرفة أرقام الجلوس، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات.