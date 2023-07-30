رابط منصة زاد للاستعلام عن نتائج الطلاب بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، عن إتاحة نتيجة الطلاب بمختلف الفرق والكليات التابعة للجامعة سواء العلمية والنظرية، عبر منصة زاد للخدمات التعليمية، حيث خصص لكل كلية بالجامعة رابط خاص بها يمكن للطالب الحصول منه على النتيجة.

حيث يمتلك الطلاب حسابات مسجلة على المنصة تشمل عدة خدمات منها الحصول على النتيجة وتسجيل المواد الدراسية ودفع المصروفات الدراسية، ويستخدم بالتسجيل البريد الإلكتروني الرسي، المؤسسي.

رابط منصة زاد لكليات جامعة سوهاج

تنشر«الوطن» وفقا لجامعة سوهاج رابط منصة زاد للكليات المختلفة فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وهى،

- منصة زاد الرئيسية من هنا

- منصة زاد كلية الأثآر جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الألسن جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الصيدلة جامعة سوهاج من هنا

-منصة زاد كلية التربية النوعية جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الطب البيطري جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية التمريض جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الآداب جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية التربية جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية التجارة جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الطب جامعة سوهاج من هنا

- منصة زاد كلية الزراعة جامعة سوهاج من هنا

خطوات إنشاء منصة زاد بجامعة سوهاج

ويمكن للطلاب تسجيل حساب على منصة زاد بعدة خطوات هي:.

-الدخول على موقع الكلية المنتمي إليها.

-اختيار منصة زاد.

-تسجيل الدخول بالإيميل المؤسسي واسم الطالب.

-إنشاء كلمة سر واسم مستخدم.

-الضغط على إنشاء حساب.