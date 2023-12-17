نظام جديد لمراقبة امتحانات الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

تسعى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إلى التطوير المستمر في جميع ما تقدمه لرفع مستوى العملية التعليمية بالإسكندرية، والوصول إلى أقصى درجات الشفافية والأمان، وخاصة في إجراء الامتحانات في جميع المراحل التعليمية.

نظام جديد

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه لأول مرة في تاريخ المحافظة ستقتصر المراقبة في امتحانات المرحلة الإعدادية على معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية فقط، دون معلمي المرحلة الابتدائية.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق المصلحة العامة للطلاب، حتى يتمكن المراقب من فهم الورقة الامتحانية، وكذلك تكون لديه الخبرة في المواد الدراسية والتعامل مع طلاب المرحلة الإعدادية.

السرية التامة

وأضاف أبوزيد، أنه تم تبني آلية جديدة لضمان سرية الامتحانات، بما في ذلك توصيل أسئلة الامتحانات إلى اللجان دون تدخل بشري للحفاظ على السرية التامة، ويأتي هذا التطوير والسعي لذلك ليحصل كل طالب على ما يستحقة من درجات، وضمان عدم تسريب الامتحانات.