«الصحة»: خطة طموحة لتنشيط السياحة العلاجية.. وتدشن منصة إلكترونية قريبا

عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، الخارجية، الداخلية، والدفاع، الطيران المدني، والتنمية المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للهيئة العامة الاستعلامات، وذلك لاستعراض اخر المستجدات بشأن أعمال اللحنة العليا للسياحة العلاجية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان ، بسرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، والعمل مع كل قطاعات الدولة لتحسين مستوى خدمات السياحة العلاجية، مبينة أنَّ مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، إذ تمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين، ولدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية.

تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ مناقشة وعرض الخطط المقترحة لتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلى تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر، وكذلك مناقشة وضع خطة استراتيجية للتسويق، بالإضافة لعدة مقترحات بشأن الميزانية الخاصة بالترويج للسياحة الصحية.

خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج

وأضاف عبدالغفار، أنَّه تمّ مناقشة عدة اقتراحات تضمنت إضافة أعضاء جدد للجنة العليا للسياحة العلاجية، منوها إلى أنه تم استعراض ما تم إنجازه في المشروع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تأشيرات سياحة بغرض العلاج، تصدر خلال 72 ساعة بعد التقدم من طلب التأشيرة علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية علي أن تكون سارية لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار، مضيفا أن تمّ الاتفاق مع شركة مصر للطيران علي تقديم خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج، وتخصيص مكاتب بجميع المطارات للسياحة الصحية، ومسار سريع للمرضى مجهزاً بوسائل مساعدة لنقل المرضى.

وأضاف أنَّه تم استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة، وحاصلة على إحدى شهادات الاعتماد والرقابة المصرية)Gahar-TEMOS - Jci، بالإضافة إلى الاتفاق على استقبال كل المرضى القادمين للعلاج في كل التخصصات دون أن تقتصر الخدمة العلاجية على تخصصات بعينها.

وأوضح أنَّه جار دراسة العديد من بروتوكولات التعاون الدولية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية للتعاون في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا، للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية.