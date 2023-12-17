متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: جنودنا يعانون الإرهاق وأعباء الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال يعانون الإرهاق وأعباء الحرب، لافتا أن الفصائل الفلسطينية تبث تسجيلا بالعبرية لجذب الجنود إلى كمين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال بأن حركة حماس تستخدم كل الحيل لإرباك جنود الاحتلال وقتلهم، لافتا أن حادثة مقتل المحتجزين هزت جميع أركان الجيش، وهناك جنود خالفوا قواعد الاشتباك عند اقتراب الرهائن.