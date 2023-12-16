عاجل.. رسالة شديدة اللهجة من «السنوار» لجيش الاحتلال في أول ظهور له.. كشف مفاجأة

بعد أكثر من 71 يومًا من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 19 ألف شهيد، ونحو 52 ألف مصاب، خرج يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، في بيان مقتضب، وجَّه فيه رسالة شديدة اللهجة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أول ظهور له.. فماذا قال؟

رسالة السنوار لجيش الاحتلال

ووجَّه يحيى السنوار رسالة شديدة اللهجة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ردًا على الاعتداءات والعدوان المستمر على المدنيين العزل في قطاع غزة، والقصف المستمر الذي أدى إلى إزهاق آلاف الأرواح بدون وجه حق، فإنه يعلن أنه لن يقبل أي مفاوضات بشأن صفقة جديدة محتملة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إلا في حالة تنفيذ شروط المقاومة.

وأكد «السنوار» أن الشرط الأساسي لبدء مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

الوضع في قطاع غزة مأساوي

لا تزال قوات الاحتلال مستمرة في عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ71، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الصحة الفلسطينية من حصر أعداد الشهداء بسبب القصف المستمر والكثيف والمتواصل، بالإضافة إلى انقطاع التواصل مع المستشفيات بسبب انقطاع الإنترنت في كامل أنحاء القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستُشهد، منذ فجر اليوم، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

واستشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، بسبب قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض.