إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستهدفت الحملة عددا من القرى والعزب بعد ورود بلاغ لمجلس المركز عن وجود مخالفات.

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وأكد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، أن الحملة استهدفت عددا من القرى والوحدات المحلية، بعد ورود بلاغ لمجلس المركز عن وجود أبنية مخالفة تتعدى الأراضي الزراعية، حيث تم شن حملة مكبرة، وبعد التحقيق تبين وجود تعديات بدون ترخيص أو تصريح على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة 16 حالة تعد وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحفاظ على الرقعة الخضراء

وشدد «صدقي» على الاهتمام بملف التعديات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات، سواء بالبناء أو محاولة تبوير الأراضي الزراعية للحفاظ على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية من التصحر، ولمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم مضيفا أن التعديات تمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.