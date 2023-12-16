إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالدقهلية

قاد اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر بالدقهلية، حملة مكبرة صباح اليوم، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومحاسبة المخالفين في حال رصد أية مخالفات وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية.

ضبط تعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، وجود متابعة ميدانية على مدار الساعة للتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة في نطاق المدينة، وتتضمن القرى والعزب والوحدات المحلية، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة الفورية والتعامل الفوري مع المخالفات، كما جرى إيقاف عدة مخالفات من ضمنها أعمال بناء مخالف على مساحات كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تكثيف الحملات الرقابية والمفاجئة

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمفاجئة لرصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة واسترداد حقوق الدولة، ولن يسمح نهائيا بأية تعديات والتصدي بكل حسم وحزم لكل المخالفات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية لحماية الرقعة الزراعية وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ولن يكون هناك تهاون في التعديات على الأراضي الزراعية.